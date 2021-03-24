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Среда, 24 марта 2021, 12:50 мск

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За сутки коронавирусом в России заболели более 8,8 тыс. человек

В России за минувший день выявили 8 861 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространение Covid-19. У 1078 (12,2%) человек не было клинических проявлений заболевания. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 4 474 610 случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (+1431), Санкт-Петербурге (+807), Подмосковье (+535), Нижегородской (+328) и Ростовской (+238) областях.

Коронавирус в регионах на 24.03

Минимальные темпы суточного прироста заболевших наблюдаются в Тыве и на Сахалине – 0,01%, Магаданской области – 0,04%, а также в Адыгее – 0,06%. По России данный показатель остается на уровне 0,19%.

За сутки умер 401 пациент с коронавирусом. Наибольший показатель суточной летальности зафиксирован в Москве (53), Петербурге (35) и Московской области (24). За все время в России Covid-19 стал причиной смерти 96 219 человек.

В то же время за прошедший день полностью выздоровели 10 355 человек, за весь период пандемии – 4 098 400.

По данным Роспотребнадзора, всего проведено свыше 118,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 265 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 484 760 человек.

В мире число случаев заболевания достигло 124,2 млн, скончались 2,73 млн человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. Наибольшее число заболевших выявлено в США (29,92 млн), Бразилии (12,13 млн) и Индии (11,73 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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