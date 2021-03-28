Путин озвучил вероятные сроки снятия ковидных ограничений в России

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране будет достигнут к концу лета. По его словам, тогда можно будет говорить об отмене антиковидных ограничений и возвращении страны к нормальной жизни.

«Это произойдет», – заявил глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» (цитата по «Интерфаксу») и предложил «послушать специалистов», которые говорят, что меры против коронавируса можно снимать «после того, как будет создан популяционный иммунитет».

«Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», – добавил он.

«Если пойдет (массовая вакцинация – прим. ред.) такими же темпами как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», – подчеркнул президент.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что большая часть ограничений, введенных в России из-за коронавируса, может быть снята к осени. К этому времени страна «вернется к нормальной жизни».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что до середины июля от коронавируса планируется привить более 30 млн жителей России.

На совещании по вопросам проведения вакцинации 22 марта Путин сообщил, что прививки одним компонентом уже сделали 6,3 млн россиян, из них 4,3 млн человек получили две дозы вакцины.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.03.21

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