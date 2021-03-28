В ЕГЭ не будет вопросов о поправках в Конституцию

В Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию в 2021 году не будет заданий на сравнение обновленной и предыдущей версии Конституции России. Об этом заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, говорится в сообщении телеграм-канала Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Отмечается, что данная информация была озвучена в еженедельной дискуссионной онлайн-программе «Образовательная среда» Министерства просвещения России.

Напомним, в сентябре прошлого года пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что в задания ЕГЭ-2021 по обществознанию будут включены вопросы о поправках в Конституцию. Однако в итоге от этого решено было отказаться.

Всероссийское голосование по реформе Конституции проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. По данным ЦИК, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.

Изменения в Основной закон страны, согласно указу главы государства, вступили в силу 4 июля.

В Конституцию РФ были внесены более 200 поправок. В частности, в Основном законе отныне закреплены недопустимость отчуждения территорий, приоритет российской Конституции над международным правом. В Конституции браком объявлен союз мужчины и женщины, закреплен запрет на искажение исторической правды и умаление значения подвига народа при защите Отечества.

Большой блок поправок посвящен новым полномочиям Госдумы, Совета Федерации, правилам формирования правительства, Госсовета, назначению и освобождению от должностей судей и прокуроров.

Согласно поправкам, занимать должность президента РФ можно будет не более двух сроков, а покинувший это кресло глава государства будет обладать неприкосновенностью.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.03.21

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