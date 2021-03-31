В Кремле оценили угрозу третьей волны коронавируса

В России сохраняется угроза третьей волны коронавируса. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков журналистам в среду. По словам, пока преждевременно говорить о полной победе над инфекцией.

«Несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику, все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус», – цитирует пресс-секретаря президента РФ «Интерфакс». «Угроза (новый волны инфекции – прим. ред.) сохраняется», – констатировал он.

В связи с этим, отметил представитель Кремля, правительственный оперативный штаб не ослабляет своего внимания к теме коронавируса, а в стране «сохраняется целый набор ограничений».

Накануне заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова заявила о возможности прихода третьей волны Covid-19 в России. На это, по ее словам, указывают «показатели заболеваемости и течение заболеваний».

С мнением Семеновой не согласился глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр в эфире Первого канала заявил о ежедневном снижении заболеваемости. «Поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно», – заключил он.

Отметим, что с начала марта темпы заболеваемости коронавирусом в стране опустились до показателей, которые регистрировались в конце сентября – начале октября. За минувшие сутки в России было выявлено 8 275 новых случаев заражения Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.21

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