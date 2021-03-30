Минздрав увидел возможность прихода третьей волны коронавируса в Россию

В Минздраве России оценили ситуацию с коронавирусом. По словам замглавы ведомства Татьяны Семеновой, показатели заболеваемости указывают на возможность третьей волны распространения Covid-19 в стране.

«Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года», – констатировала замминистра на конференции «Неделя медицинского образования» во вторник, 29 мая (цитата по ТАСС). «Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», – добавила Семенова.

Специалист при этом отметила, что в стране проводятся все необходимые меры для того, чтобы не допустить прихода третьей волны коронавируса и добиться формирования популяционного иммунитета к инфекции. В Минздраве, по ее словам, надеются, что популяционный иммунитет будет достигнут «в ближайшие месяц-полтора», что позволит говорить о стихании Covid-19. «Но, тем не менее, в ряде субъектов Российской Федерации, в ряде крупных городов все равно риски, угрозы инфицирования все равно велики», – резюмировала она.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 8277 россиян. За все время пандемии в РФ выявлено 4 536 820 случаев заражения.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Президент России Владимир Путин допустил отмену ковидных ограничений к концу лета, подчеркнув, что решение об этом будет зависеть от темпов вакцинации. Между тем, социологические опросы показывают, что только 28% респондентов готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время. Прививаться не хотят 72% участников опроса, при этом однозначно против вакцинации выступил 41% из них. В Кремле объяснили нежелание россиян делать прививку «национальными особенностями» и выразили надежду на то, что вакцинация президента «придаст динамики всему процессу».

Москва, Наталья Петрова

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