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Вторник, 30 марта 2021, 12:48 мск

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Особенности национальной прививки: Кремль объяснил нежелание россиян вакцинироваться

Россияне не спешат делать прививку от коронавируса из-за «национальных особенностей». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», – цитируют его слова «Аргументы и факты».

Песков заявил, что нужно существенно усиливать пропаганду вакцинации «в хорошем смысле этого слова», и добавил, что вакцинация российского лидера Владимира Путина «придаст динамики всему процессу».

«Здесь очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины. И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это. Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения – это единственный путь. Не к победе, а к тому, чтобы выйти в комфортное существование. Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдёт никуда, будет с нами», – пояснил представитель Кремля.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После были одобрены еще две отечественные вакцины – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Как сообщал «Новый День», сейчас социологические исследования показывают, что менее трети жителей России (28%) готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время. Прививаться не желают 72% респондентов. Однозначно против вакцинации выступил 41% опрошенных, скорее против – 31%.

23 марта Путин привился одной из российских вакцин. Название препарата в Кремле раскрывать не стали, так же, как и снимать процедуру на камеру. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, «президент и так делает очень много для пропаганды вакцины».

Москва, Александра Быстрицкая

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