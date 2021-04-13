Росгидромет: климат в России резко потеплел

Росгидромет предупредил, что потепление климата в России ускорилось. В нашей стране становится теплее почти в три раза быстрее, чем в остальном мире.

Росгидромет опубликовал ежегодный доклад о состоянии климата на территории России в 2020 году. С учетом информации за прошлый год в России прирост температуры за десять лет составил 0,51 градуса Цельсия. В среднем по миру этот показатель равен 0,18 градуса.

«У нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений… Существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», – пояснил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что климат может меняться из года в год, но основная тенденция, скорее всего, сохранится. Катцов напомнил, что потепление климата в мире ведет к сокращению ледовых покровов в Арктике и на Северном морском пути. По всему миру площадь ледников уменьшается, а многолетняя мерзлота деградирует.

Ранее Росгидромет сообщил, что в 2020 году в России потеплело на 3,2 градуса по сравнению с обычной температурой воздуха по стране. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2007 году и отличался от показателей 2020 года более чем на градус.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.04.21

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