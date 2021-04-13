ВШЭ: повышение требований к трудовому стажу оставит многих россиян без пенсии

Число россиян, которым положена пенсия по старости, с каждым годом будет уменьшаться. К этому приведет ужесточение требований к трудовому стажу и пенсионному коэффициенту, уверены эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

По мнению специалистов, многие россияне не смогут претендовать на пенсию по старости из-за низких зарплат и неформального или нестандартного трудоустройства. Об этом говорится в докладе «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития».

«Повышение требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента создает риски сужения охвата системой обязательного пенсионного страхования», – цитирует доклад ТАСС.

Эксперты предупредили, что это может вызвать недовольство в обществе, поскольку россияне надеются, что государство позаботится о пожилых людях. А также напрямую негативно повлиять на политику по снижению бедности в стране.

По мнению ВШЭ, отмена индексации пенсии работающим пенсионерам противоречит политике активного долголетия, ведь многие могут бросить работу, чтобы не лишиться надбавки. А рост доходов пожилых граждан снизится, что тоже не пойдет на пользу политике снижения бедности.

Ранее опросы показали, что большинство россиян мечтают о пенсии в 30-45 тысяч рублей. Только 1% опрошенных думают, что в старости им будет хватать 25 тысяч рублей. Реальная средняя пенсия в России в декабре 2020 года составила 14,9 тысячи рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.04.21

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