Россиян будут с рождения регистрировать на портале госуслуг

Госучреждения будут автоматически регистрировать россиян на портале госуслуг при обращении к ним. Такое нововведение предусматривает проект «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), разработку которого возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишут «Ведомости».

Планируется, что личный кабинет будет создаваться автоматически, как только гражданин или его опекун обратится в госорганы. При получении свидетельства о рождении или паспорта информация из системы будет переноситься на портал, и дополнительная идентификация не потребуется.

Пока россиянам приходится самостоятельно вносить данные о паспорте, СНИЛС, телефоне и электронной почте, а позже подтверждать свою личность через и банковское приложение или явку в МФЦ.

К апрелю 2021 года учетную запись по портале госуслуг подтвердили 77 миллионов россиян. ЦПГ предполагает, что к 2024 году личный кабинет будет у 85% населения страны.

В рамках ЦПГ разрабатывают еще три проекта: направленных на развитие систем биометрии, централизацию и систематизацию документов. Планируется, что вскоре граждане смогут пользоваться порталом госуслуг без пароля – система будет опознавать их по фото и образцу голоса. А все запрошенные россиянами документы и справки автоматически будут дублироваться в его личном кабинете на портале.

Как сообщал «Новый День», многие эксперты не довольны быстрым ростом объема цифровых услуг в России. В экспертно-консультативном совете Совфеда по вопросам семейного права предупредили, что человека постепенно выводят из процесса принятия решения о предоставлении госуслуг. По их мнению, жизнь человека все больше зависит от существования его цифрового двойника.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов напомнил, что граждане имеют право обращаться в госорганы лично, и не ходить в электронный мир. Он считает, что права тех, кто не желает пользоваться цифровыми услугами, заранее обесцениваются.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

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