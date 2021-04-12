«Азарт цифровизации»: правительство РФ попало в ловушку

В России формируется цифровой класс людей, которые способны управлять траекторией развития страны и общества. Как опасаются эксперты, российские власти в «азарте цифровизации» попались в ловушку, а граждане РФ рискуют оказаться бесправными. Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РИА «Новый День».

Член экспертно-консультативного совета верхней палаты парламента по вопросам семейного права Анна Швабауэр обратила внимание, что сегодня цифровизация трансформирует общество. «Принят проект цифровой экономики и в рамках него – цифровое государственное управление. Там предусмотрено исключение человека из процесса принятия решения о предоставлении госуслуг. Трансформируются основные положения права. Во что превращается страна? Какая-то цифровая платформа, все цифровые услуги должны стать государственными. Человек существует в той мере, в какой существует его так называемый цифровой двойник. А больше его нет», – сказала она.

Эксперт также отметила, что такие нововведения нарушают права человека. «В антикризисном плане правительства заложен принцип перехода на исключительно электронный формат поступающих и обрабатываемых обращений граждан. Этот план не соответствует Конституции, потому что граждане имеет право обращаться лично. Сейчас норма вымывается», – подчеркнула Швабауэр.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов считает ситуацию крайне тревожной. «Мы имеем право не ходить в электронный мир. Но это право по факту сейчас отнимается. Люди, которые это делают, у них азарт цифровизации. Я с этими цифровизаторами много раз разговаривал. Они просто отмахиваются – считают, что те, кто не хочет в новый цифровой мир – ретрограды, их права не важны. Человека, который не хочет входить в электронный мир, признают неполноценным заранее – тогда его права не важны. Нас тащат в эфемерный мир. Мы не можем отказаться, в этом нарушение прав человека», – сказал он.

При этом Ашманов подчеркнул, что сами «цифровизаторы» попались в ловушку. «У них возникает иллюзия, что они будут управлять этим миром. А этом именно иллюзия. Возникает некий специальный цифровой класс людей – сисадмины, разработчики и так далее. Люди – без погон и присяги, без ограничений – которые получают доступ к базам данным», – отметил эксперт.

«Чиновник думает, что управляет, а в реальности он, развесив уши, слушает своего технического директора. Им управляет этот технический директор, а не наоборот. Они получают доступ не только к нашим данным, но и цифровую власть, возможность управлять траекторией развития. Судьбами людей», – заключил эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.04.21

Перелеты из России в Турцию останавливаются до 1 июня. / «Тик-Ток» довел мэрию Москвы до «истерики»: власти проиграли битву за контент. / «Борьба за еду среди нищих»: инвестиционный бум в Москве обеспечен за счет умирающих городов в регионах РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»