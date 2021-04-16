Детей-инвалидов в России стало больше 700 тысяч

Все больше российских детей получают статус инвалида или имеют ограничения по здоровью. Об этом заявила советник президента России Александра Левицкая на заседании коллегии Минздрава РФ.

Она напомнила сотрудникам министерства учитывать детскую инвалидность в процессе постановки задач и обсуждения итогов.

«У нас детская инвалидность неуклонно растет, сейчас это уже больше 725 тысяч детей-инвалидов», – цитирует Левицкую ТАСС.

Она призвала закладывать в задачи проектов Минздрава сопровождение, медпомощь, реабилитацию и диспансерное наблюдение детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. По словам Левицкой не стоит «смотреть не только младенческую смертность».

Советник президента посоветовала провести исследование, как 2020 год и самоизоляция повлияли на здоровье детей. «Как еще сложится здоровье детей – это тема отдельных исследований, и эти исследования надо проводить», – сказала Левицкая.

Как сообщал «Новый День», специалисты обеспокоены уровнем шума в современном мире. Больше всего их тревожит громкость звука во время культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году каждый четвертый житель мира будет страдать от проблем со слухом. А около 2,5 миллиарда человек могут полностью лишиться слуха. Для сравнения, в 2019 году насчитывалось 1,6 миллиарда человек, кто потерял возможность слышать.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

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