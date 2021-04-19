Дерипаска обвинил Росстат в незнании числа бедных в стране

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал сообщение Росстата о снижении бедности в России. Миллиардер уверен, что в стране не 17 миллионов бедных граждан, а около 80 миллионов.

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов», – заявил Дерипаска в своем Telegram-канале.

Бизнесмен не пояснил, откуда взял данные о числе россиян за границей бедности. Он обвинил ведомство в том, что оно играет цифрами, выдавая картину, которая отличается от реальной.

«Росстат научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», – написал бывший глава «Русала».

Ранее Росстат объявил, что рост числа бедных в России снизился в 2020 году до уровня 2014 года. По данным ведомства, в стране 12,1% (17,8 миллиона) россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума. В 2014 году этот показатель составил 11,3% населения.

Москва, Наталья Рязанова

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