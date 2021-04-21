Россияне смогут получить выплату на школьников с одним заявлением

Родители школьников смогут обратиться за единовременной выплатой без дополнительных документов. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что для обращения будет достаточно только заявления.

«Важно, чтобы эту выплату получили граждане по принципам социального казначейства», – цитирует министра «Россия 1». Котяков пояснил, что всю работу по сбору документов и справок возьмет на себя государство.

По его словам, родителям достаточно будет отнести заявление в МФЦ, соцзащиту, отделение ПФР или отправить в электронном виде.

Президент РФ Владимир Путин указал в своем послании к Федеральному Собранию необходимость ввести единовременную выплату для семей с детьми школьного возраста. В августе они смогут 10 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу.

С июля будут введены дополнительные меры поддержки для неполных семей с детьми 8-16 лет в размере 5650 рублей в месяц.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

В Курганской области активисты отреагировали на тезис Путина о выплатах беременным. / В Курганской области организовали трансляцию послания Путина с сурдопереводом. / Екатеринбургские депутаты попросили у Мишустина денег на 35 новых школ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»