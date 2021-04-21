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Среда, 21 апреля 2021, 14:18 мск

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Путин ввел единовременную выплату на школьников

Семьям с детьми школьного возраста будет выплачено 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом объявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, эта мера также будет касаться детей, которые впервые пойдут в школу.

«Предлагаю осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первоклассников», – сказал глава государства.

Путин отметил, что деньги будут выплачены в середине августа, чтобы у родителей было время собрать детей в школу.

Москва, Наталья Петрова

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