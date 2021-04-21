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Среда, 21 апреля 2021, 14:17 мск

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Путин объявил чрезвычайную ситуацию в сфере демографии

Фото: пресс-служба Кремля

В России сложилась чрезвычайная демографическая ситуация в демографии. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин сегодня во время послания Федеральному собранию, передаёт корреспондент РИА «Новый День».

«Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали и на ложились друг на друга два демографических удара 40-х и 90-х годов прошлого века. Понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. К сожалению, это так, нужно это признать, констатировать, иметь это ввиду и действовать исходя из этой ситуации», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что сбережение народа России – «высший национальный приоритет» страны. «Этот приоритет определяет все положения обновленной Конституции. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рос численности населения, добиться в 2030 году, чтобы средняя продолжительность жизни в России составили 78 лет», – заявил глава государства.

По его словам, коронавирус не должен стать причиной приостановки работы в этом направлении. «Статистика дает нам, к сожалению, не радостные цифры, мы видим даже обделённое снижение, понятно, что это в связи с пандемией происходит, но стратегических целей на этом важнейшем направлении мы отменять не будем», – заключил он.

При этом глава государства анонсировал дополнительную поддержку для семей с несовершеннолетними детьми и тех, кто ждет ребенка.

Москва, Александра Быстрицкая

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