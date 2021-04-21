Матери-одиночки получат дополнительную выплату

В России введут выплаты для поддержки одиноких родителей, пообещал президент России Владимир Путин. Глава государства призвал правительство ввести новые меры поддержки для неполных семей.

Новую выплату введут с 1 июля.

«Если в свидетельстве о рождении записан только один родитель или родители разведены, ребенка воспитывает одна мама или папа. Для таких детей от 8 до 16 лет ввести выплату в размере 5650 рублей», – объявил Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.

Для поддержки будущих мам, которые оказались в сложных жизненных условиях, также будет введена дополнительная мера поддержки. Сумма ежемесячной выплаты составит 6350 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

Мэрия хочет в «Экспо», родители бронируют базы: как пройдет выпускной-2021. / «Остается прямой угрозой»: Путин заявил, что коронавирус «окончательно не побежден». / В мэрии опровергли, что сегодня уйдут с работы на час раньше. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»