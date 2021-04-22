Минтруд обсудит возможность продления майских праздников

Министерство труда получило несколько предложений по продлению выходных в майские праздники. Однако окончательного решения пока принято не было. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», – цитирует министра РИА «Новости».

Ранее озвучивалось несколько идей по продлению майских праздников. Рабочие дни 4, 5, 6, 7 мая предлагали сделать выходными исходя из эпидемиологической обстановки. Также депутаты выступали за увеличение продолжительности отдыха в мае за счет сокращения новогодних каникул.

Москва, Зоя Осколкова

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