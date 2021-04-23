Роструд напомнил о майских выходных

Роструд напомнил о переносе выходных дней в связи с Днем труда. При пятидневной рабочей неделе россиян ждут длинные выходные с 1 по 3 мая, напомнили в Роструде.

«По производственному календарю праздничными днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», – цитирует ведомство РИА «Новости».

Специалисты напомнили, что рабочий день 30 апреля должен быть сокращен на час, поскольку является предпраздничным.

Ранее Минтруд обещал рассмотреть возможность продлить майские выходные. В министерство поступило несколько обращений с просьбой сделать выходными рабочие дни 4, 5, 6 и 7 мая. В одном из предложений увеличить майские выходные предлагалось за счет сокращения новогодних каникул.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.04.21

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