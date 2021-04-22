Депутаты предложили бесплатно переучивать инвалидов в вузах

Депутаты Госдумы предложили сделать бесплатным второе среднее профессиональное или высшее образование для инвалидов. Законопроект внесен в Госдуму представителем КПРФ Олегом Смолиным и членом партии «Единая Россия» Михаилом Терентьевым.

Предполагается, что правом на переобучение смогут воспользоваться россияне, которые стали инвалидами в трудоспособном возрасте. Депутаты полагают, что второй диплом пригодится тем, кому приходится менять сферу деятельности из-за ограничений по здоровью.

«Если имеющаяся инвалидность (иные ограниченные возможности здоровья) в препятствует осуществлению гражданами профессиональной деятельности в соответствии с ранее полученными ими документами о квалификации, они вправе получить профессиональное образование соответствующего уровня за счет бюджетных ассигнований по иной профессии», – говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что траты за обучение инвалидов возьмут на себя бюджеты различных уровней. Но Смолин отметил, что принятие поправок в закон «Об образовании» не повлечет серьезные изменения в расходах страны ил регионов.

«По данным ВШЭ, в 2018-2019 учебном году число лиц с ограниченные возможностями здоровья среди студентов профессиональных образовательных организаций составило 0,5%», – сообщил депутат. По его мнению, число претендентов на второй диплом за счет бюджета будет «незначительным» по сравнению с контрольными цифрами приема.

Напомним, в Госдуму уже внесены на утверждение поправки в закон «Об образовании», чтобы продлить до 35 лет возраст поступающих в вузы на бюджетные места. Авторы законопроекта подсчитали, что на обеспечение дополнительных мест в вузах нужны будут еще 100 миллиардов рублей из бюджета.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.04.21

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