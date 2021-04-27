Больше половины опрошенных россиян назвали Россию технологическим лидером

Подавляющее большинство опрошенных россиян (82%) назвали развитие технологий важным условием для независимости страны. И более половины (55%) уверены, что Россия входит в число технологических лидеров, сообщил ВЦИОМ по итогам собственного исследования.

Молодежь от 18 до 25 лет (88%) и мужчины (56%) больше уверены в необходимости технологического лидерства. И всего 9% опрошенных не видят связи между независимостью государства и уровнем его технологий.

На вопрос «Можно ли отнести Россию к числу ведущих технологических стран мира?» мнения разделились без значительного перевеса. 55% респондентов ответили положительно, а 41% не считают нашу страну одним из лидеров в плане технологий.

Более половины опрошенных (65%) согласились, что Россия закрепилась среди лидеров по части развития оборонных технологий, 42% – космических, 41% – в сфере атомной энергетики. Всего четверть верят в технологическую развитость отечественной медицины, 11% – в лидерство в сфере IT-технологий и 9% – в сфере связи.

Опрос проводился 10 апреля методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщал «Новый День», ранее ВШЭ отнесла Россию к группе стран, которые почти не вовлечены в производство товаров с применением перспективных технологий. В той же группе Индия, ЮАР, Казахстан, Бразилия и еще 31 страна. Аналитики предупредили, что наша страна может не догнать лидеров рынка передовых технологий, ведь в 2002-2018 годах доля российского экспорта на мировом рынке продукции передового производства составила 0,2-0,5% от мирового объема.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.04.21

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