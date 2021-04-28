КС РФ подтвердил полное сложение сроков лишения прав за пьяную езду

Судьи Конституционного суда РФ проверили конституционность нормы о том, что наказание за несколько случаев пьяного вождения нужно складывать полностью. Такой способ исключает «произвол» в определении наказания.

«Правила КоАП РФ исключают придание формального характера данному наказанию за несколько правонарушений. Также исключают произвол в определении окончательного срока лишения прав», – сообщается на сайте КС РФ.

Часть 3 статьи 32.7 КоАП РФ об исчислении срока лишения специального права проверили по просьбе Железнодорожного районного суда Рязани. В райсуде в 2013 году гражданина лишили прав на 7,5 лет за несколько эпизодов пьяного вождения.

Срок истек в июле 2020 года, а уже в сентябре только вернувший права гражданин снова попался пьяным за рулем. На этот раз он стал фигурантом уголовного дела по ст.246.1 УК РФ как лицо, подвергнутым административному наказанию и вновь нарушившее ПДД.

Как сообщал «Новый День», Госдума планирует в приоритетном порядке до июня рассмотреть предложенное ужесточение наказания за повторное пьяное вождение. Планируется, что максимальный штраф вырастет с 300 тыс. рублей до 500 тыс., а срок лишения свободы – с двух до трех лет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.04.21

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