Студентам разрешили уйти на дистант между майскими выходными

Минобрнауки разрешил вузам организовать дистанционные занятия для студентов с 4 по 7 мая. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал соответствующий приказ, сообщили в пресс-службе министерства.

«Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», – говорится в документе.

Ректорам рекомендовано до 30 апреля определить график на 4-7 мая и число сотрудников, которые будут поддерживать работу вузов. Для учебных учреждений, которые не подведомственны Минобрнауки, приказ носит рекомендательный характер.

Ранее министерство рекомендовало вузам устроить внеплановые каникулы в связи с продлением выходных. 23 апреля президент РФ сделал 4-7 мая нерабочими днями.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.04.21

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