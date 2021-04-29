Роскомнадзор нашел оскорбляющие власть и верующих ролики на PornHub

Роскомнадзор попросил Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить законность шести роликов на сервисе PornHub. Сотрудники регулятора увидели в двух видео атрибуты православной церкви, в трех – пропаганду наркотиков. Содержание еще одного могло быть оскорбительным для властей, пишут «Известия» со ссылкой на РКН.

Правоохранительные органы должны дать ответ в течение 30 дней, но в подобных случаях проверку могут провести за считанные дни, уверен юрист Павел Катков. Если видео признают нарушающим закон, администрации сайта рекомендуют удалить спорные ролики. Иначе РКН сможет заблокировать ссылки на незаконный контент через провайдеров.

По мнению юриста, заблокировать весь портал сложно, но шансы вырастут, если добавится общественный резонанс. Например, на проблему обратят внимание в РПЦ.

Независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов считает единственным выходом именно блокировку всего содержимого сайта. По его словам, подобных спорных роликов на портале слишком много.

«Сколько потенциально незаконных клипов открывается пользователями по платной подписке – оценить невозможно», – пояснил Олег.

В декабре сервис Pornhub уже удалял множество видеороликов из-за запрещенного контента. Тогда СМИ узнали о контенте с несовершеннолетними, и платежные системы PayPal, Visa и Mastercard отказались сотрудничать с сервисом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.04.21

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