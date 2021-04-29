Россияне тратят на питомцев до 1 млрд долларов каждый год

Россияне не слишком экономят на домашних животных и тратят на них до миллиарда долларов в год, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Многие выбирают для питомцев импортные вакцины и элитные корма.

По словам Данкверта, численность домашних животных превышает 70 миллионов. «Получается примерно 46 млн кошек и 23-24, до 26 млн собак», – сказал глава ведомства в эфире телеканала НТВ.

Он отметил, что траты на домашних животных в некоторых семьях могут сравняться с суммами, необходимыми на содержание ребенка. А ежегодно владельцы пушистых питомцев тратят «под миллиард долларов».

Данкверт напомнил, что отношение к животным отличается от человека к человеку. Множество бездомных животных тому наглядный пример. По мнению чиновника, за жестокое обращение с питомцами и оставление их на произвол судьбы нужно наказывать.

«Если мы хотим бороться с бездомными животными, надо понимать, кто их в первую очередь сделал бездомными», – сказал глава Россельхознадзора.

По его мнению, следить за судьбой животных и решать задачи вакцинации в случае эпидемии поможет электронная система ведомства. Зарегистрированные в ней домашние и сельскохозяйственные животные не останутся без внимания властей.

Как сообщал «Новый День», разработчики пообещали уже в мае выпустить на рынок первую партию вакцины от Covid-19 для животных. Сначала выпустят 10 тысяч доз, а дальнейшие партии будут зависеть от спроса и обстановки с вирусом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.04.21

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