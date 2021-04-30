Минздрав проверит водителей на хронический алкоголизм

Минздрав России планирует ввести тест на хронический алкоголизм и употребление наркотиков при получении водительских прав. В министерстве уже составили проект приказа, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Новая проверка станет обязательной для тех, кто восстанавливает водительские права после лишения. Тем, кто впервые получает или продляет право водить автомобиль, тесты назначат, если врач заподозрит, что перед ним хронический алкоголик или наркоман. По каким признакам медики должны это определить, пока не уточняется.

Новые тесты могут продлить срок медкомиссии для некоторых россиян на 13 дней, пока лаборатории будут проводить анализы крови и мочи.

В новой версии проекта приказа нет указаний обязательно использовать CDT-тест. Напомним, из-за высокой стоимости теста по стране прокатилось возмущение в 2019 году, когда Минздрав впервые анонсировал изменения в процедуре медосмотра. Теперь в тексте приказа указаны просто «лабораторные исследования».

По данным издания, региональные наркодиспансеры в 2019-2020 годах массово размещали заказы на CDT-тесты на портале госзакупок. Эксперты предположили, что именно эти тест-системы и будут использовать при проверке на хронический алкоголизм.

Проект приказа направлен в Аналитическом центре при правительстве для проверки. Планируется, что новые правила медосмотра начнут действовать с 1 января 2022 года.

Как сообщал «Новый День», в декабре 2020 года в Екатеринбурге химико-токсикологическое исследование мочи на наркотики можно было провести за 1,5 тыс. рублей, а на CDT в сыворотке крови – около 3 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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