Еще год у водителей не будут требовать сдавать анализы на алкоголь и наркотики

У российских автомобилистов остался год и три недели, чтобы получить или обменять права по старым правилам. Как передает «Новый День», только с 1 января 2022 года правила поменяются – для того, чтобы пройти медкомиссию, нужно будет сдать анализы крови и мочи, которые показывают, не употребляет ли человек наркотики или алкоголь систематически.

Норма должна была заработать еще в конце прошлого года. Но за пару дней до вступления ее в силу, практически во всех российских регионах в медучреждениях, где можно пройти комиссию на замену или получение водительских прав, скапливались огромные очереди, люди жаловались, что не знали прежде о нововведениях, которые резко увеличивают стоимость транспортного медосмотра, и, в конце концов, власти пошли на перенос – сначала на 1 июля 2020 года, потом на 1 января 2021 года, а впоследствии отложили еще на год.

Сейчас такие анализы сдают выборочно, если подозрения возникают у врача психиатра-нарколога, когда водитель или будущий автомобилист проходили транспортную комиссию. В будущем, согласно приказу Минздрава РФ, проверять мочу будут на «опиаты, каннабиоиды, на фенилалкинамины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин», а также на их производные, аналоги и метаболиты. В свою очередь, в крови будут искать CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин) – маркер к злоупотреблению алкоголя. Уровень его значительно возрастает при ежедневном употреблении более 60 граммов этанола. Отметим, что химико-токсикологическое исследование мочи на наркотики сейчас стоит в Екатеринбурге около 1500 рублей, а на CDT в сыворотке крови – около 3000 рублей.

Ранее главный нарколог Свердловской области Олег Забродин говорил «Новому Дню», что многие, кто употребляет наркотики, теряют способность к критическому мышлению, при этом прием психоактивных препаратов не считают чем-то ненормальным. «Есть большая категория людей, особенно подростков, которые некоторые психоактивные вещества наркотиками не считают, поэтому тестировать нужно всех, я тут очень агрессивно настроен. Статистика показывает, что в 50% случаев ДТП совершаются в состоянии наркотического опьянения», – сказал он.

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный отмечал, если человек отказывается сдавать анализ, назначенный специалистом, ему могут отказать в выдаче заключения. При этом, по словам собеседника «Нового Дня», тестирование на наркотики «однозначно оправданно». «Мы тем самым можем выявить лиц, которым нежелательно управлять транспортным средством», – подчеркнул он.

Председатель Фонда помощи пострадавшим в ДТП Олег Таратухин, напротив, посчитал избыточным тестирование всех подряд. «Работать нужно не со всеми, это будет сложно, громоздко, большая часть людей не употребляют наркотики и алкоголь в таких количествах, чтобы находиться в группе риска. А тех, кто попадался раньше на вождении в нетрезвом виде, кого привлекали за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, как раз можно было бы проверять, это было бы отчасти наказанием – проходить дополнительный анализ», – сказал он «Новому Дню».

Екатеринбург, Елена Сычева

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