Роскачество дало совет по выбору места для шашлыков

Роскачество предупредило не жарить шашлыки в лесу, на берегах озер и рек, если там нет специально оборудованного места. За нарушение этого правила в лесах россиянам грозит штраф в 1,5-3 тыс. рублей, сообщается на сайте ведомства.

Обновленные правила противопожарного режима действуют с начала 2021 года. Их выполнение проверяют сотрудники МЧС, которые проверяют самые популярные места для отдыха россиян на природе. Выписать штраф могут и полицейские, если граждане пожалуются на разведение огня в неположенном месте.

Находясь в лесу, мангальную зону можно устроить только в 30 метрах от лиственных деревьев, в 50 – от любых построек и стогов сена, в 100 – от хвойных посадок. Для костра нужно очистить от сухих веток и травы круг радиусом в 10 м.

Разводить костер и устанавливать мангал нельзя на балконах, крышах, чердаках жилых домов, в гаражах и на террасах частных домов. На полях и землях общего пользования внутри поселения, если площадка не оборудована. Даже во дворе частного дома или на дачном участке мангал можно установить только на специально оборудованной площадке. Нарушителям грозит штраф от 2000 до 3000 рублей за нарушение правил пожарной безопасности.

Как сообщал «Новый День», в 2021 году выезд на шашлыки обойдется россиянам на 25% дороже, чем в прошлом. Средний чек за шампуры, мангал, древесный угль, розжиг и маринованное мясо вырос до 1958 рублей. В прошлом апреле тот же набора стоил 1561 рубль.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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