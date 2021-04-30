Вузам разрешили провести вступительные экзамены дистанционно

Министерство науки и высшего образования утвердило дистанционный режим для вступительных экзаменов в вузы. Все приемные комиссии должны быть готовы к началу приемной кампании до 20 июня.

«В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции… осуществлять взаимодействие с поступающими при проведении вступительных испытаний, а также при рассмотрении апелляций с использованием дистанционных технологий», – говорится в приказе Минобрнауки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вузы должны опубликовал конкурсные списки до 2 августа, а 17 августа издать приказы о зачислении на основные конкурсные места.

По данным Минобрнауки, в новом учебном году бесплатное высшее образование смогут получить 576 498 человек.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году многие вузы проводили летние сессии для студентов в дистанционной форме. Так же проходили и дополнительные вступительные экзамены.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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