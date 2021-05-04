Дачникам напомнили про штрафы за мяту и ромашку на участке

Россиянам напомнили об обязанности бороться с сорными растениями на дачном участке. Наказание грозит как за распространение сорных семян, так и за бездействие, пока сорняки заполоняют участок.

«К числу сорных растений относятся борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов», – цитирует юриста Татьяну Мацукову РИА «Новости». Полный перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 №1482.

Административный штраф для граждан может составить 300-500 рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей, а юридических лиц – на 5-10 тыс. рублей.

Как сообщал «Новый День», дачникам может грозить штраф за сжигание или закапывание мусора, разведение костров, вырубку деревьев. Садоводов также предостерегли от самозахвата земель, то есть «прирезки» части соседнего участка.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.05.21

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