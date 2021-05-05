Прибывших из-за границы москвичей оштрафовали на 15,5 млн рублей

Более тысячи жителей столицы попали под штрафы за то, что не внесли данные о тесте на коронавирус на портал госуслуг. Общая сумма штрафов уже достигла 15,5 млн рублей, сообщил Роспотребнадзор.

Вернувшимся из-за рубежа туристам предлагали сдать тест на Covid-19 в аэропорту или одной из 73 лабораторий Москвы. В ведомстве напомнили, что тест можно сдать бесплатно в городской поликлинике, но по предварительной записи.

«Около 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и не вносят результаты тестирования на ЕПГУ в течение 3-х дней после прилета. Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей», – говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

Административные протоколы составлены в отношении 2499 москвичей. Всего с 1 августа 2020 года столичное управление вызвало для составления протоколов 5420 человек. 1232 жителям столицы назначены штрафы на общую сумму 15 млн 487 тыс. рублей. Часть дел еще находится в судах, заседания уже назначены.

В ведомстве напомнили, что за нарушение ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ гражданам грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей. А если гражданин заразил других людей, то ответственность грозит по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ. Штраф составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Напомним, 1 мая начали действовать новые правила для россиян, вернувшихся из-за рубежа. Туристам придется в течение 5 дней дважды сдать ПЦР-тест и внести данные на портал госуслуг.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.05.21

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