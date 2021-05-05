Кабмин обозначил дату выплаты 10 тыс. рублей на школьников

Единовременная выплата по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет должна быть проведена до 17 августа, следует из поручения главы правительства РФ Михаила Мишустина по реализации послания президента Федеральному собранию, сообщает пресс-служба кабмина.

До этой даты ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд – должны направить в правительство доклад о предоставлении единовременной выплаты, говорится в сообщении.

Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в кабминет министров подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми, указывается в перечне поручений.

А до 1 июля Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться о проработке вопроса полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа.

Ранее, 3 мая президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплату в августе по 10 тыс. рублей семьям со школьниками, следует из перечня поручений по реализации послания парламенту, опубликованных на сайте Кремля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.05.21

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