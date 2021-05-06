Врач предостерег от «медицинского» мошенничества по телефону

Россиянам нужно внимательно относиться к приглашениям на медосмотры по полису ОМС, заявил заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Звонки от коммерческих медцентров он назвал «разводом».

Член Совета Федерации предостерег россиян от звонков мошенников, которые стали активнее в период пандемии. По его мнению, цель подобных звонков – «раскрутить» на деньги.

«Такие звонки – это просто развод. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого», – сказал Круглый в эфире радио Sputnik.

Доктор посоветовал тем, кто волнуется о своем здоровье, ознакомиться с графиком диспансеризации в поликлинике. И не игнорировать сообщения или звонки от страховых компаний, которые напоминают о профилактических осмотрах.

«У каждого человека есть персональный план, за этим следит страховая компания. В период пандемии это все немного отодвинулось, но такая система существует, она работает. Они рассылают СМС-оповещения или обзванивают граждан. К этим оповещениям надо внимательно относиться», – посоветовал Владимир Круглый.

Как сообщал «Новый День», за год пандемии в разы увеличилось число жалоб на торговцев, которые приносят дорогие товары на дом. Они предлагают якобы чудо-массажеры, массажные кровати и другие товары околомедицинского назначения по неоправданно высокой цене и часто без документов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.05.21

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