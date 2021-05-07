Синоптики дали «красный» прогноз на лето в северном полушарии

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила об аномальной жаре в Северном полушарии. С вероятностью в 70% температура с мая по июль поднимется выше нормы.

«Температура выше нормы ожидаются в северных районах центральной Америки, Европе, Восточной и Центральной Азии», – говорится в Глобальном обзоре ВМО на май-июнь-июль 2021 года.

На приложенной карте практически все Северное полушарие окрашено красным цветом, который показывает высокую вероятность аномальной жары. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что для территории европейской части России и Урала вероятность потепления выше нормы составила около 50%, а для азиатской части – более 60%, передает РИА «Новости».

Напомним, 13 апреля в Москве установилась рекордно высокая температура воздуха для этого дня: +21,2 градуса. Прежний рекорд был зафиксирован в 2008 году и составил +20,4 градуса.

Москва, Наталья Рязанова

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