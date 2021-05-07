Россияне назвали самые недооплаченные профессии

Учителя, врачи и ученые возглавили список профессий, представители которых получают несправедливо низкую зарплату. Так считают россияне, ставшие участниками опроса сервиса «Работа.ру», данные которого есть у РБК.

64% опрошенных уверены, что преподаватели самые недооцененные работники и должны получать около 120 700 руб. в месяц. На втором месте медики (58%), которым следует платить по 122 800 руб. в месяц. Замыкают тройку лидеров ученые (36%), для которых достойной стала бы зарплата в 130 800 руб.

В топ-5 профессий с несправедливой зарплатой 33% опрошенных отнесли спасателей и пожарных, а 26% – шахтеров. Для спасателей респонденты читают достойным доход в 126 900 руб., а шахтеры должны получать 134 600 руб. в месяц, уверены опрошенные россияне.

В списке профессий с незаслуженной низкой зарплатой также разнорабочие (22%), продавцы (18%), грузчики (18%), слесари (16%). Только 6% опрошенных считают недостаточной зарплату механиков и всего 1% – чиновников.

Опрос проводился в апреле во всех округах России среди 5 тыс. человек старше 18 лет.

Как сообщал «Новый День», в ноябре россияне назвали самыми престижными профессиями программиста (17%), директора и топ-менеджера (по 13%), президента, инженера и врача (по 4%). Наименьшим уважением у респондентов пользовались профессии депутата и госслужащего (по 3%).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.05.21

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