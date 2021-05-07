Минэнерго уточнило критерии для бесплатной газификации частных домов

Министерство энергетики РФ и «Газпром межрегионгаз» назвали критерии для бесплатного подключения домохозяйств к газу. Проект догазификации распространили на россиян, которые потребляют до 7 кубометров газа в час.

Планируется подключать домовладения, которые расположены не далее 200 м от газопроводов внутри поселения. При этом мощность оборудования должна быть не выше 7 кубических метров газа в час. В Минэнерго подсчитали, что такой мощности достаточно, чтобы согреть дом в 300 кв. метров и обеспечить его жильцов горячей водой и условиями для готовки.

«Однако площадь дома не является критерием для подключения», – отметили в министерстве.

Догазификация будет проводиться в связи с поручением президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в своем послании Федеральному собранию. Как сообщал «Новый День», 6 мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» газификации регионов. К 1 июля будет готов график догазификации поселений на 2021-2022 годы, по которому к 2030 году субъекты РФ будут обеспечены газом на 82,9%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.05.21

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