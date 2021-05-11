Россияне смогут получать соцвыплаты без заявлений и справок

Россияне смогут получать меры социальной поддержки без подачи заявления в госорганы. С 11 мая вступил в силу закон, по которому региональные службы и ведомства могут назначать выплаты в автоматическом режиме, пишет «Парламентская газета».

Чиновники в регионах получили право использовать в работе данные Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Доступ к ней открылся для ведомств еще в начале года. Теперь законом урегулировано ее использование для назначения мер соцподдержки.

Теперь в некоторых случаях россиянам не нужно даже подавать заявление. Например, если семья получила право на выплату пособия, поскольку ребенку исполнилось три года.

Как сообщал «Новый День», с 1 декабря 2020 года на основе данных ЕГИССО россияне начали получать информацию о полагающихся им мерах соцзащиты и льготах. Сообщения приходят в личный кабинет на портале госуслуг.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.05.21

В 70% домов Екатеринбурга отключили отопление. На жару в квартирах просят жаловаться в УК. / Через неделю в Екатеринбурге пройдут первые опрессовки. / На Южном Урале будет жарко. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»