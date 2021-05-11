В Госдуме призвали отслеживать в Сети «преступные намерения» россиян

Силовые службы должны отслеживать слова-триггеры, которые используют россияне. Такие слова и фразы помогут вычислить «преступные намерения», заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он привел в пример коммерческие программы, которые отслеживают активность пользователей для подбора рекламы. По мнению парламентария, подобная система для информации о преступлении может помочь правоохранительным органам.

«Отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах. А с уже отфильтрованной из сети информацией смогут работать правоохранители и спецслужбы», – предложил Горелкин в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что подозреваемый в массовом убийстве в казанской школе перед нападением написал о своих намерениях в соцсети. Горелкин отметил, что так же поступали многие из «масс-шутеров» последних лет.

Напомним, правоохранители задержали 19-летнего Ильназа Галявиева, которого подозревают в стрельбе в казанской гимназии №175. По последним данным, число жертв нападения на школу выросло до девяти человек. Более 20 пострадавших доставлены в больницы, шесть подростков находятся в крайне тяжелом состоянии.

Москва, Наталья Рязанова

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