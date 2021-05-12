Треть опрошенных россиян отказалась от отпуска летом

Треть опрошенных россиян (31%) решила отказаться от летнего отдыха. Причинами стали загруженность и дороговизна отечественных курортов и закрытые границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса «Зарплата.ру».

Самыми популярными причинами отказаться от отпуска летом стали высокие цены и популярность российских курортов (31%), недоступность большинства стран (19%), рост курса доллара (16%). Только 14% респондентов сослались на эпидемиологическую ситуацию, а еще 11% признались, что им не хватает денег на отпуск.

Среди тех, кто запланировал отпуск, путешествия стали не самым популярным вариантом. 23% опрошенных выбрали для отдыха дачу или природу, 21% планируют поездки по России или за границу, а 15% предпочтут остаться дома. Почти каждый десятый (9%) желающий отдохнуть летом еще не думал, чем займется в отпуске.

Онлайн-опрос проведен 25-30 апреля среди 2000 респондентов во всех регионах РФ.

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Москва, Наталья Рязанова

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