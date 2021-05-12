Думский комитет поддержал ужесточение закона «Об оружии»

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на приобретение оружия и рекомендовал нижней палате парламента принять поправки в федеральный закон «Об оружии» в первом чтении. В документе в том числе перечислены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на оружие. Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов еще в декабре прошлого года, но после стрельбы в гимназии в Казани решено ускорить рассмотрение инициативы. Планируется, что в первом чтении законопроект будет рассмотрен 18 мая.

Документ запрещает выдавать лицензии на оружие гражданам с двумя и более погашенными судимостями, а также людям, которые подвергались административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим авто нетрезвому человеку. Кроме того, запрет на выдачу лицензии вводится за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания), передает ТАСС.

Также законопроектом вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий на оружие. В их числе – ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения, отказ в доступе Росгвардии к местам хранения оружия или в предоставлении оружия для его осмотра.

Помимо этого, предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Также документ обязывает владельцев списанного оружия уведомлять Росгвардию о его приобретении в течение двух недель со дня покупки. При этом владелец любого оружия должен в течение суток сообщать в Росгвардию о его утере или хищении, сообщает «Интерфакс».

Напомним, стрельба в казанской гимназии №175 произошла утром 11 мая. Бойню устроил ее выпускник 19-летний Ильназ Галявиев. Девять человек – семеро школьников и две учительницы – погибли. По последним данным властей Татарстана, число пострадавших выросло с 21 до 23 человек. В больницах находятся 20 детей и трое взрослых. Стрелка задержали на месте преступления. В отношении него уже возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек общественно опасным способом. Расследование ведет Центральное управление Следственного комитета РФ. После расстрела в Казани президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно ужесточить правила оборота гражданского оружия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.05.21

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