Мишустин не одобрил запрет на заграничный отдых для россиян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил против ограничений для россиян, которые планируют заграничный отдых. Он предложил привлекать туристов качественными услугами, а не отсутствием альтернативы.

Во время отчета правительства в Госдуме депутат Гаврил Парахин предложил закрыть границы на выезд. По его мнению, это уменьшит риск третьей волны коронавируса и стимулирует спрос на отечественных курортах.

Мишустин не одобрил ограничение свобод россиян и призвал развивать туристическую инфраструктуру, чтобы увеличить популярность российских курортов.

«Ограничение свободы передвижения наших граждан – это не совсем правильный путь… Мы должны делать хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», – ответил глава кабмина (цитата по «Интерфаксу»).

Мишустин напомнил, что предстоит большая работа, чтобы к 2030 году в 2,1 раза увеличить объем внутренних туристических поездок. Созданная госкорпорация «Туризм РФ» уже в текущем году будет участвовать в 50 инвестпроектах, а к 2024 году их число вырастет до 200.

«Мы должны создать до 2024 года 600 новых туробъектов, построить около 300 гостиниц», – цитирует премьер-министра «Дума ТВ». До 2030 года из федерального бюджета выделят 529 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры, 72 млрд будут направлены из региональных бюджетов. Но большую часть – 1,7 трлн рублей – планируется привлечь за счет частных инвестиций.

Как сообщал «Новый День», в конце апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко предлагал ввести «выездной сбор», чтобы собрать деньги на развитие внутреннего туризма. Платить должны были россияне, выезжающие за границу на отдых. Представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверила, что правительство не рассматривает эту инициативу.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.05.21

Евгений Ройзман получил еще девять суток ареста за организацию митинга 21 апреля (ФОТО). / Известный шеф-повар пострадал во вчерашней аварии у оперного. / Глава Кургана ушел в отставку и выступил с речью. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»