Голикова – об открытии новых стран для россиян: «Дело самого ближайшего будущего»

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о скором восстановлении авиасообщения с еще рядом стран.

«Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего», – цитирует чиновницу РИА «Новости».

По словам Голиковой, Россия получила несколько предложений от европейских стран по открытию границ для поездок граждан. Что это за страны, она не уточнила, отметив, что речь идет о государствах, «где улучшается эпидемиологическая ситуация».

А вообще, отметила вице-премьер, российским властям поступило «достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение».

«Мы внимательно анализируем эту ситуацию и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться», – сказала Голикова.

Ранее Голикова поручила Роспотребнадзору, Росавиации и МИД к 11 мая оценить возможность восстановления авиасообщения с рядом стран с учетом эпидобстановки.

Авиасообщение России с другими странами было приостановлено с 27 марта 2020 года для предотвращения распространения коронавируса. Первые рейсы были запущены прошлым летом и сейчас россиянам можно посещать 29 стран. Въезд в большинство стран Евросоюза для российских туристов пока полностью закрыт или ограничен в связи с необходимостью пройти по прибытии продолжительный карантин.

Москва, Наталья Петрова

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