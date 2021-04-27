Когда возобновится авиасообщение с Европой? В правительстве РФ оценят возможности

Роспотребнадзор, Росавиация и МИД к 11 мая должны оценить возможность восстановления авиасообщения с рядом стран с учетом эпидемиологической обстановки. Такое поручение дала вице-премьер, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 Татьяна Голикова, следует из копии документа, который опубликован в телеграм-канале «Майский указ».

Как следует из сообщения, поводом стали действия «Аэрофлота», который массово продавал авиабилеты в иностранные государства без правительственных решений о возобновлении аваиасообщения с ними.

В соответствии с поручением вице-премьера оценка возможности запуска на взаимной основе регулярных авиарейсов затронет ряд стран Евросоюза. Среди них, Австрия, Болгария, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Польша и Португалия.

Кроме того, поручено проработать возможность возобновления полетов в Доминиканскую Республику, Израиль, Иорданию, Исландию, Маврикий, Марокко, Мексику, Молдавию, Саудовскую Аравию и Тунис.

По словам источника РБК, близкого к одному из профильных ведомств, это «рамочный документ для анализа ситуации, а конкретные решения могут приниматься только на основе оценки эпидемиологической обстановки». Собеседник издания, близкий к оперативному штабу сообщает, что пока нет речи о возобновлении таких международных перелетов.

Международное авиасообщение России с другими странами было приостановлено с 27 марта 2020 года для предотвращения распространения COVID-19. Первые рейсы были запущены прошлым летом и сейчас россиянам можно посещать 29 стран. Въезд в большинство стран Евросоюза для российских туристов пока полностью закрыт или ограничен в связи с необходимостью пройти по прибытии продолжительный карантин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.04.21

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