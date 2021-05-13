Госдума предложила ужесточить наказание за холодное оружие и пневматику

Депутаты Госдумы подготовили пакет поправок об ужесточении наказания за незаконный оборот пневматического и ношение холодного оружия. Документ направлен в правительство РФ, а после получения отзыва его предложат рассмотреть в Госдуме, передает ТАСС.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев вместе с подчиненными предложил дополнить статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ. Планируется ввести строгое наказание за утрату оружия при нарушении правил оборота и увеличить срок давности после нарушения указанных правил.

Сейчас владельцы оружия, которые не поставил его на учет, через два месяца уже не могут привлекаться к административной ответственности. После принятия поправок этот срок может увеличиться до года. То же продление срока давности может ожидать и владельцев утерянного или украденного оружия, если его хранили или носили с нарушением правил.

Предлагается наказывать за незаконные оборот, перевозку или ношение газового, сигнального и пневматического оружия, дульная энергия которого не выше 7,5 Дж. А также за ношение холодного оружия для самообороны.

Поправки предусматривают наказание и для тех, кто публикует в СМИ и Сети информацию, как изготовить взрывчатку и бомбы, изготовить или переделать огнестрельное оружие или его части.

Поправки подготовлены в связи с нападением на казанскую гимназию №175, в результате которого погибли девять и пострадали 23 человека. Среди умерших семеро детей. Обвиняемым по делу стал 19-летний бывший ученик школы, который получил лицензию на оружие за несколько дней до нападения на школу.

Как сообщал «Новый День», думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять поправки в федеральный закон «Об оружии», которые ужесточают требования к кандидатам на получении лицензий на оружие. Ужесточение правил гражданского оборота оружия предложено по поручению президента РФ Владимира Путина.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.05.21

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