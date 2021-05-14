Минюст включил Vtimes.io* в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России включило интернет-издание Vtimes.io* в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. Решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации», пояснили в Минюсте.

«14 мая 2021 г… в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io*», – говорится в сообщении.

На данный момент в списке СМИ-иноагентов находятся 20 редакций и граждан.

Напомним, 23 апреля Минюст внес в СМИ-иноагентов русскоязычное интернет- издание «Медуза»*. Оно было создано в Латвии в октябре 2014 года бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко. 11 мая «Медуза»* обжаловала решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.05.21

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