«Медуза» и «ПАСМИ» стали в России иностранными агентами

Министерство юстиции РФ сообщило о признании Интернет-изданий «Медуза» и «ПАСМИ» иностранными агентами. Как говорится в официальном сообщении ведомства, решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

В минюсте уточнили, что речь идет «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и ООО «Первое антикоррупционное СМИ».

Русскоязычное издание «Медуза» было создано в Латвии в октябре 2014 года бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко.

«ПАСМИ» себя позиционирует как федеральное издание, материалы которого посвящены борьбе с коррупцией. Работает с апреля 2012 года, свидетельство о регистрации получило в октябре 2016 года.

Согласно данным Минюста, теперь в реестре СМИ-иноагентов 19 редакций и граждан.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.04.21

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