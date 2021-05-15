Россия возобновит полеты в Португалию, Мальту и еще три страны

Россия возобновит авиасообщение с Саудовской Аравией, Мексикой, Португалией, Исландией и Мальтой с 25 мая. С учетом эпидемиологической обстановки в названных странах российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции решил снять ограничения, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Регулярные рейсы из Москвы будут вылетать дважды в неделю в исландский Рейкьявик и мальтийскую Валлетту, трижды в неделю – в Канкун (Мексика) и Лиссабон (Португалия). Более частыми будут полеты в Саудовскую Аравию: самолеты в Джидду будут летать из трех регионов России. Так, из Москвы рейсы будут отправляться три раза в неделю, один раз – из Грозного, и один раз – из Махачкалы.

На заседании оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой также решено увеличить число перелетов в Южную Корею из Владивостока, Новосибирска, Хабаровска и Иркутска, а Японию из Москвы, Южно-Сахалинска и Владивостока, в Финляндию из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, 12 мая Татьяна Голикова анонсировала восстановление авиасообщения с некоторыми странами. Россия получила предложения от ряда государств вновь наладить регулярные полеты.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.05.21

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