Жителей Центральной России предупредили о похолодании

После жары в Центральном федеральном округе похолодает до климатической нормы. Разница температур составит порядка 10-15 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В начале недели температура воздуха будет на 8 градусов выше нормы. В понедельник, 17 мая, стоит ждать жару до 30-32 градусов, но к середине недели ситуация изменится.

«Сначала очень жаркая погода (понедельник-вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде. Уже ночные температуры будут около 10 градусов и дневные от 15 до 20 градусов», – цитирует Вильфанда РИА «Новости».

Разогретые воздушные массы перенесет восточнее, во Владимирскую, Костромскую области. Там температура будет на пару градусов выше, чем в столице и даже во вторник, 18 мая, будет жарко: 26-28 градусов.

«В среду ночь еще будет очень теплой, но более облачной и дождливой. В четверг тоже дождь. В четверг-пятницу будет уже 15-20, тоже облачно, но с дождями», – рассказал синоптик. Он добавил, что дожди будут кратковременными.

Напомним, в конце апреля атлантический циклон принес сильные снегопады в Центральную Россию. Снегом засыпало ряд районов Подмосковья, Курскую, Орловскую области, а в городе Плавске Тульской области высота снежного покрова достигла 20 см.

Москва, Наталья Рязанова

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