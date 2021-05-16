Систему обмена данными между госструктурами запустят до конца года

Правительство определило основы работы Единой информационной платформы национальной системы управления данными. Положение о системе утверждено премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в его пресс-службе.

В правительстве заявили, что платформа заработает уже к концу года.

«Основная задача – улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Она объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. В том числе систематизирует данные ЕГРЮЛ, ЕГРН, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда», – говорится в сообщении кабмина.

В правительстве отметили, что рассредоточенные по разным базам данные теперь будут доступны в одном месте. Планируется, что запуск новой системы управления данными ускорит обмен информацией между госструктурами и получение россиянами услуг.

Напомним, 11 мая начал действовать закон, по которому региональные службы и ведомства могут назначать выплаты в автоматическом режиме, даже без подачи гражданами заявления. Чиновники в регионах теперь могут использовать в работе данные Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Система покажет, например, когда у семьи наступит право на получение пособия по достижении ребенком трех лет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.05.21

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