61% опрошенных россиян недовольны бесконтрольностью информации в Сети

Опрошенные россияне считают главными недостатками интернета бесконтрольность за достоверностью и безопасностью информации и агрессию во время общения. А более трети пожаловались, что Сеть отнимает слишком много времени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

61% респондентов назвал недостатком интернета то, что никто не контролирует поступление информации и ее достоверность. 55% не нравится обилие контента, опасного для здоровья и воспитания детей. 41% – агрессивное общение в соцсетях и нетерпимость некоторых пользователей. Более трети (39%) считают, что интернет «съедает» очень много времени, а 35% он отвлекает от настоящей жизни.

Сторонники интернета назвали его полезными и важными функциями поиск информации (93%), возможность покупок товаров и услуг (65%), денежные переводы и оплату товаров (64%). Пятерку замкнули возможность смотреть фильмы и ролики (61%) и общаться в соцсетях (59%).

Опрос проведен 8-13 мая среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кроме принесенной пользы, неограниченный доступ в интернет принес проблемы, ставшие серьезной угрозой, особенно для детей. Он предложил депутатам обдумать возможность запретить анонимность россиян в Сети.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.05.21

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