Володин предложил подумать над отменой анонимности в Сети

Запрет на анонимность россиян в сети Интернет нужно как следует обсудить. Именно так спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на предложения усилить контроль за действиями россиян в Сети.

Сторонники запрета на анонимность считают, что под собственными именами граждане, в том числе дети, будут просматривать меньше контента, связанного с насилием.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», – заявил Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что неограниченный доступ в интернет заметно и негативно повлиял на мир и поведение людей. «Новые технологии, доступный всем интернет принесли с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие серьезной угрозой, особенно для детей», – уверен парламентарий.

Как сообщал «Новый День», утром 11 мая в казанской гимназии №175 нападавший открыл огонь по учителям и ученикам. Девять человек погибли, из них семеро – дети, более 20 находятся в больницах с ранениями различной тяжести. В нападении подозревают бывшего ученика школы, который ранее написал в Сети пост о ненависти и уже задержан.

После ЧП в Казани депутат Госдумы Антон Горелкин предложил создать систему для отслеживания слова-триггеров, которые помогут вычислить «преступные намерения». Отфильтрованную из Сети информацию он предложил передавать в правоохранители и спецслужбы.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.05.21

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